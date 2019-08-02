02.08.2019 19:55

Копы поймали черного лесоруба и грузовик с незаконно добытой древесиной (ФОТО)

Полицейские Харьковщины продолжают выявлять факты незаконной порубки и транспортировки.



hk.npu.gov.ua

Два таких преступления были зарегистрированы в Краснокутском и Зачепиловском районах Харьковской области.

Так, 1 августа в Краснокутском районе сотрудники сектора реагирования патрульной полиции в ходе патрулирования территории района в поселке Городне остановили автомобиль ГАЗ, перевозивший дерева твердых пород, а именно дуба. При проверке легальности лесопродукции на сайте лесных ресурсов Украины полицейские не нашли номеров бирок, которые были на деревьях.

По сообщению выехала следственно-оперативная группа и руководство Краснокутского отделения полиции. С места происшествия изъят автомобиль с лесопродукцией. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В тот же день в Зачепиловский отделения полиции поступило сообщение от мастера леса о том, что неизвестные пилят деревья в лесополосе возле поселка Залинейное.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, обнаружили 24-летнего мужчину, жителя Зачепиловского района. Разрешения на проведение вырубки леса у него не было. Мужчина спилив 11 деревьев породы сосна. С места происшествия изъяты бензопилу, две пластиковых бутылки с маслом и бензином. Сумма причиненного ущерба составляет 54000 гривен. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сведения по указанным событиями внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.