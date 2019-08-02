Главная Новости Криминал и происшествия Копы поймали черного лесоруба и грузовик с незаконно добытой древесиной (ФОТО)
02.08.2019  19:55   

Копы поймали черного лесоруба и грузовик с незаконно добытой древесиной (ФОТО)

Полицейские Харьковщины продолжают выявлять факты незаконной порубки и транспортировки.


hk.npu.gov.ua
Два таких преступления были зарегистрированы в Краснокутском и Зачепиловском районах Харьковской области.
 
Так, 1 августа в Краснокутском районе сотрудники сектора реагирования патрульной полиции в ходе патрулирования территории района в поселке Городне остановили автомобиль ГАЗ, перевозивший дерева твердых пород, а именно дуба. При проверке легальности лесопродукции на сайте лесных ресурсов Украины полицейские не нашли номеров бирок, которые были на деревьях.
 
По сообщению выехала следственно-оперативная группа и руководство Краснокутского отделения полиции. С места происшествия изъят автомобиль с лесопродукцией. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
 
В тот же день в Зачепиловский отделения полиции поступило сообщение от мастера леса о том, что неизвестные пилят деревья в лесополосе возле поселка Залинейное.
 
Полицейские, выехавшие на место происшествия, обнаружили 24-летнего мужчину, жителя Зачепиловского района. Разрешения на проведение вырубки леса у него не было. Мужчина спилив 11 деревьев породы сосна. С места происшествия изъяты бензопилу, две пластиковых бутылки с маслом и бензином. Сумма причиненного ущерба составляет 54000 гривен. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Сведения по указанным событиями внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Криминал и происшествия Незаконная вырубка: жительница пригорода нарубила на 3 миллиона (ФОТО) 01.08 Криминал и происшествия Черные лесорубы продолжают преступные вырубки деревьев (ФОТО) 30.07 Криминал и происшествия Лесные войны: добыча черных лесорубов арестована (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове заканчивают строительство новой дороги
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 