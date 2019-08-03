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03.08.2019  12:47   

Обидевшийся рецидивист вернулся, чтобы сжечь магазин: приговор вынесен

Преступник облил бензином магазин и его хозяина


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Балаклейский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который облил коммерсанта и его магазин бензином. 
 
Согласно данным расследования, 29 мая 2019 года у нетрезвого жителя поселка Савинцы произошел конфликт с продавцами местного магазина и предпринимателем. После скандала фигурант ушел, однако через полчаса вернулся с бутылкой, в которой был бензин. Злоумышленник облил горючей жидкостью двери, помещение торговой тачки и потерпевшего, после чего достал зажигалку и угрожал поджогом.
 
В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину. За хулиганство суд приговорил его к двум годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования. Отметим, что ранее местный житель был неоднократно судим за кражи, хулиганство и мошенничество.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  покушение, хотел сжечь человека, харьков, мошенник, вор, хулиган
 
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