03.08.2019 12:47

Обидевшийся рецидивист вернулся, чтобы сжечь магазин: приговор вынесен

Преступник облил бензином магазин и его хозяина



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Балаклейский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который облил коммерсанта и его магазин бензином.

Согласно данным расследования, 29 мая 2019 года у нетрезвого жителя поселка Савинцы произошел конфликт с продавцами местного магазина и предпринимателем. После скандала фигурант ушел, однако через полчаса вернулся с бутылкой, в которой был бензин. Злоумышленник облил горючей жидкостью двери, помещение торговой тачки и потерпевшего, после чего достал зажигалку и угрожал поджогом.

В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину. За хулиганство суд приговорил его к двум годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования. Отметим, что ранее местный житель был неоднократно судим за кражи, хулиганство и мошенничество.