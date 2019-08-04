На Окружной легковушка влетела под фуру: трое погибших (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 3 августа около 17:00 в городе Люботине.
По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля "Renault" и "ВАЗ 2112" погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки - женщина и мужчина.
50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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