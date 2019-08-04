Главная Новости Криминал и происшествия На Окружной легковушка влетела под фуру: трое погибших (ВИДЕО, ФОТО)
04.08.2019  10:31   

На Окружной легковушка влетела под фуру: трое погибших (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 3 августа около 17:00 в городе Люботине.


// Нацполиция

По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля "Renault" и "ВАЗ 2112" погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки - женщина и мужчина.

50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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