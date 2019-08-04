На Окружной легковушка влетела под фуру: трое погибших (ВИДЕО, ФОТО)

День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.

Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.