Смертельное ДТП на Окружной: подробности от полиции и спасателей

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле Люботина, на 462-м км трассы Киев – Харьков – Довжанский.
Как предварительно установили правоохранители, 3 августа около 17:00 50-летний водитель грузовика «Renault» не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2112. Водитель легковушки применил торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 56-летний водитель и двое пассажиров легковушки – 22-летний мужчина с 21-летней женой – погибли на месте.
Водитель фуры предварительно получил травмы, но от госпитализации отказался.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что последствия аварии ликвидировали бойцы 48-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне и 6-й ДПРЧ на аварийно-спасательном автомобиле.
В результате столкновения водитель легковушки и двое пассажиров были заблокированы в салоне автомобиля. Спасатели с помощью спецоборудования освободили тела погибших из-под обломков конструкций поврежденного авто для проведения дальнейших следственных действий.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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