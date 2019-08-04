Главная Новости Криминал и происшествия Труп харьковчанина со следами ударов нашли в пруду
04.08.2019  17:04   

Труп харьковчанина со следами ударов нашли в пруду

3 августа в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Михайловка Первомайского района в пруду на территории села обнаружен неизвестный мужчина.


// Facebook

 На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения.

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 56-летний харьковчанин.

Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, труп, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Криминал и происшествия Убил выстрелом в глаз: пьяная разборка завершилась смертельным выстрелом 01.08 Криминал и происшествия Защищая сомнительную даму, рецидивист избил одного и убил другого мужчину 29.07 Криминал и происшествия Кровавый финал состязаний: убил одного, ударил ножом, догнал и бил кулаками другого
 
 

Видео

В Харькове заканчивают строительство новой дороги
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 