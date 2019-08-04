04.08.2019 17:04

Труп харьковчанина со следами ударов нашли в пруду

3 августа в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Михайловка Первомайского района в пруду на территории села обнаружен неизвестный мужчина.



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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения.



Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 56-летний харьковчанин.



Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины.