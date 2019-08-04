Труп харьковчанина со следами ударов нашли в пруду

3 августа в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Михайловка Первомайского района в пруду на территории села обнаружен неизвестный мужчина.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения.
Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 56-летний харьковчанин.
Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины.
День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем местами возможен дождь.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
влажн.:
давл.:
ветер: