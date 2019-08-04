Пропавшего ребенка с аутизмом отыскали в считанные часы

В Харькове разыскали 8-летнего мальчика с аутизмом, пропавшего накануне.
О пропаже сообщили 3 августа в Немышлянском отделе полиции ГУНП в Харьковской области
«НемышлянскийОП устанавливает местонахождение Коломийца Ивана Евгеньевича, 2011 года рождения. Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. На момент исчезновения был одет в желтую футболку, черные спортивные штаны. Особые приметы: болеет аутизмом, плохо разговаривает», – говорилось в сообщении.
Буквально через час появилась информация, что ребенок найдет, с ним все хорошо.
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В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем местами возможен дождь.
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