04.08.2019 17:58

Пропавшего ребенка с аутизмом отыскали в считанные часы

В Харькове разыскали 8-летнего мальчика с аутизмом, пропавшего накануне.



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О пропаже сообщили 3 августа в Немышлянском отделе полиции ГУНП в Харьковской области



«НемышлянскийОП устанавливает местонахождение Коломийца Ивана Евгеньевича, 2011 года рождения. Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. На момент исчезновения был одет в желтую футболку, черные спортивные штаны. Особые приметы: болеет аутизмом, плохо разговаривает», – говорилось в сообщении.

Буквально через час появилась информация, что ребенок найдет, с ним все хорошо.