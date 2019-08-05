Мотоциклист врезался в автобус экопарка, есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около шести часов ввеченра 4 августа на ул. Академика Курчатова, 16.
По предварительной информации участниками происшествия стали автобус "MAN" и мотоцикл "Kawasaki".
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку мотоцикла.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств патрульные вызывали следственно-оперативную группу.
День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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