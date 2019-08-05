Главная Новости Криминал и происшествия Мотоциклист врезался в автобус экопарка, есть пострадавшие (ФОТО)
05.08.2019  08:21   

Мотоциклист врезался в автобус экопарка, есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около шести часов ввеченра 4 августа на ул. Академика Курчатова, 16.


// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками происшествия стали автобус "MAN" и мотоцикл "Kawasaki".

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку мотоцикла.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств патрульные вызывали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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