05.08.2019 09:01

Как рыбоохранный патруль ловит браконьеров и штрафует тех, кто мусорит на берегу

В период с 1 по 31 июля рыбоохранные патрули изъяли 148 кг рыбы и 44 запрещенных орудий лова



//khr.darg.gov.ua

«В течение месяца у нарушителей конфисковано 148 кг водных биоресурсов, из которых на рынках области - 42 кг. Кроме этого, изъято 44 ед. запрещенных орудий лова. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 47 739 грн. Сейчас в ведомстве работают 8 государственных инспекторов », - сообщил руководитель Харьковского рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.

В суды передано 52 админматериалов для привлечения правонарушителей к административной ответственности.



Например, 10 июля инспекторы рыбоохранного патруля на территории Краснооскольского водохранилища, вблизи пгт Боровая обнаружили местного жителя, который с помощью двух «экранов» выловил 4 окуней. Сумма нанесенного ущерба составила 68 грн. Нарушение задокументированы Боровского района. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.



24 июля во время проверки на местном рынке в пгт Слободской обнаружен мужчина, который продавал 5 кг рыбы без документов, подтверждающих законность продажи. На нарушителя оформлен протокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Материалы дела переданы в Змиевской районного суда Харьковской области. Рыбу оставлено нарушителю на ответственное хранение до решения суда.



26 июля в ходе рыбоохранной работы на территории Купянского района, вблизи с. Кругляковка разоблачили гражданина, который оставил разнообразные отходы на берегах водоемов, чем нарушил п. 3.13 Правил любительского и спортивного рыболовства. На нарушителя оформлен протокол по ч. 3 ст. 85 КУоАП.