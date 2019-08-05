Главная Новости Криминал и происшествия Електромонтер расстрелял байкера, из-за несоблюдения ПДД – суд решил дать 5 лет «правозащитнику»
05.08.2019  10:58   

Електромонтер расстрелял байкера, из-за несоблюдения ПДД – суд решил дать 5 лет «правозащитнику»

Водитель сначала сначала толкнул мотоциклиста, выругал, после чего достал револьвер и совершил не менее шести выстрелов в жертву.


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Об этом говорится в приговоре Купянского районного суда от 31 июля.

Само происшествие произошло несколько лет назад, и только сейчас суд принял решение.

Обвиняемый работает электромонтером в АК «Харьковоблэнерго».

Установлено, что вечером 6 сентября 2014 человек, управляя автомобилем Daewoo Lanos, увидел на проезжей части по улице 1-го Мая в поселке Гусинка Купянского района мотоцикл МТ-10, на котором сидел его знакомый.

Остановив авто, нарушитель вышел и поднял ссору из-за того, что якобы в мотоцикла не были включены фары. Во время ссоры злоумышленник начал толкать потерпевшего, отчего последний положил мотоцикл на землю, чтобы иметь возможность защититься. Тогда подсудимый достал из авто револьвер ZORAKI калибра 4 мм, который предназначен для тренировочной стрельбы, подошел к жертве и произвел не менее шести выстрелов в живот и грудную клетку. Пострадавший получил травмы средней тяжести.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Источник:   Депо.Харьков
 Тэги:  байкер, травма, харьков, суд, растрел
 
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