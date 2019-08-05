Главная Новости Криминал и происшествия На окружной дороге груженый грузовик слетел с моста - комментарии медиков "скорой" (ФОТО)
05.08.2019  11:40   

На окружной дороге груженый грузовик слетел с моста - комментарии медиков "скорой" (ФОТО)

Авария произошла 5 августа около 10:00, на окружной дороге недалеко от Алексеевки.


Фото: UA: Харків

Как передает корреспондент Общественного с места ДТП, грузовик, перевозивший песок, снесла металлические ограждения моста и упала вниз. На самом мосту - по меньшей мере два поврежденных легковушки.

Вызов к медикам поступил в 10:12, рассказывает директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта . По его словам, в результате аварии был травмирован водитель грузовика. Мужчине 35 лет. У него тяжелые травмы: перелом основания черепа и пневмоторакс.

Сейчас водителя госпитализировали, его готовят к операции, говорит Забашта.

Корреспонденты Общественного продолжают работать на месте аварии, следите за обновлениями.  

Источник:   UA: Харків
 Тэги:  окружная, харьков, мост, грузовик, жертва
 
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