На окружной дороге груженый грузовик слетел с моста - комментарии медиков "скорой" (ФОТО)

Авария произошла 5 августа около 10:00, на окружной дороге недалеко от Алексеевки.
Как передает корреспондент Общественного с места ДТП, грузовик, перевозивший песок, снесла металлические ограждения моста и упала вниз. На самом мосту - по меньшей мере два поврежденных легковушки.
Вызов к медикам поступил в 10:12, рассказывает директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта . По его словам, в результате аварии был травмирован водитель грузовика. Мужчине 35 лет. У него тяжелые травмы: перелом основания черепа и пневмоторакс.
Сейчас водителя госпитализировали, его готовят к операции, говорит Забашта.
Корреспонденты Общественного продолжают работать на месте аварии, следите за обновлениями.
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Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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