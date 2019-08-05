05.08.2019 12:11

Очередная жертва телефонного развода

4 июля около 19:00 на городской телефон 84-летней женщины с неустановленного номера позвонил неизвестный и представился прокурором. Мужчина сообщил, что дочь потерпевшей попала в ДТП и за положительное решение вопроса нужны деньги.



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Через час возле квартиры по месту жительства женщина передала неизвестному мужчине деньги в сумме 14 000 долларов США и 47 000 гривен.

Следственным открыто уголовное производство ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас личность злоумышленника устанавливает полиция.

Уважаемые граждане, если вы получили такой звонок от неизвестного лица, ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях.

Работники полиции призывают граждан быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество!