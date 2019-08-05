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05.08.2019  12:21   

Харьковские спасатели эвакуировали 15 пострадавших из горящих зданий, обезвредили мины и гранату

За прошедшую неделю подразделениями Харьковского гарнизона ГСЧС осуществлено 214 оперативных выезда на ликвидации пожаров и чрезвычайных событий


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В течение недели, с 29 июля по 5 августа подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 214 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 101 выезд на ликвидацию пожаров и возгораний.

Кроме того, 27 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 18 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 3 - на дежурство, 65 - другие выезды.

В результате пожаров пострадавших и погибших не было. Во время тушения пожаров спасателями были эвакуированы 15 человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 18 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 50 боеприпасов, среди которых: 38 артснарядов, 8 минометных мин, 1 граната и 3 единицы патронов.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, пожар, харьков, разминирование, эвакуация
 
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