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05.08.2019  13:12   

Ворвались в квартиру, связали и требовали денег: приговор вынесен

Нападение на турецкого бизнесмена закончилось для разбойников тюрьмой.


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Как сообщает Прокуратура, Киевский районный суд Харькова признал виновными двух харьковчан в совершении разбойного нападения по предварительному сговору группой лиц с угрозой применения насилия, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, суд назначил 26-летнему злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Втором - 21-летнему ранее судимому за имущественные преступления соучастнику - 7,5 лет лишения свободы.
 
«Прокуратура доказала в суде, что в мая 2018 года трое мужчин, вступив в преступный сговор, совершили разбойное нападение на 36-летнего бизнесмена из Турции. Они надели маски и перчатки и проникли в квартиру, в которой жил турок. В то время в доме находился еще и товарищ бизнесмена - 28-летний граждане Азербайджана. Злоумышленники, угрожая мужчинам предметом, похожим на пистолет, связали их веревками и скотчем и потребовали рассказать, где хозяин хранит деньги. Однако оказалось, что в квартире бизнесмена есть всего около 4 тыс. Грн. наличности. Злоумышленники забрали деньги и обыскали помещения. Они нашли и забрали с собой мобильный телефон «Apple Iphone 7», часы марок «Patek Philippe» и «Danier Chin», брендовую спортивную куртку и кожаный ремень. После этого разбойники скрылись с места преступления », - рассказал А. Фильчаков.
 
Справка:
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Материалы дела по третьему соучастника преступления выделены в отдельное производство. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.  
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  разбойники, нападение, харьков
 
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