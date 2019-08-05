Главная Новости Криминал и происшествия Кровь на рельсах: поезд погубил пожилую женщину
05.08.2019  14:49   

Кровь на рельсах: поезд погубил пожилую женщину

Под Харьковом смертельно травмирована пенсионерка.


korupciya.com
Как сообщает ГУ Нацполиции 68-летняя женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд «Лисичанск-Киев», который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки.
 
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
 
Произошло 4 августа в 19:05 на станции «Тишкивский» в Шевченковском районе Харьковской области. От полученных травм 68-летняя жительница поселка Староверовка скончалась на месте. 
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  попала под поезд, смерть, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.03 Криминал и происшествия В ожидании смерти: под колесами поезда погибла женщина 27.08 Криминал и происшествия Кровь на рельсах: любитель посидеть на путях погиб под колесами поезда 23.08 Криминал и происшествия Смерть на рельсах: женщина, не реагировавшая на сигналы поезда, погибла под колесами товарняка
 
 

Видео

У Харкові вантажівка впала з моста. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 