05.08.2019 14:49

Кровь на рельсах: поезд погубил пожилую женщину

Под Харьковом смертельно травмирована пенсионерка.



korupciya.com

Как сообщает ГУ Нацполиции 68-летняя женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд «Лисичанск-Киев», который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Произошло 4 августа в 19:05 на станции «Тишкивский» в Шевченковском районе Харьковской области. От полученных травм 68-летняя жительница поселка Староверовка скончалась на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.