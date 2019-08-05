05.08.2019 14:49
Кровь на рельсах: поезд погубил пожилую женщину
Под Харьковом смертельно травмирована пенсионерка.
korupciya.com
Как сообщает ГУ Нацполиции 68-летняя женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд «Лисичанск-Киев», который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
Произошло 4 августа в 19:05 на станции «Тишкивский» в Шевченковском районе Харьковской области. От полученных травм 68-летняя жительница поселка Староверовка скончалась на месте.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.