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05.08.2019  14:56   

ДТП на Роганской: водители разошлись по европротоколу

Авария произошла 5 августа около 7:15 на улице Роганской, 101.


// Telegram

Участниками происшествия стали автомобиль Toyota и автомобиль Ford, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления полицейскими происшествия водители и отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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