ДТП на Роганской: водители разошлись по европротоколу

Авария произошла 5 августа около 7:15 на улице Роганской, 101.
Участниками происшествия стали автомобиль Toyota и автомобиль Ford, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления полицейскими происшествия водители и отказались и составили европротокол.
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Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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