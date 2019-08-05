На Московском проспекте трамваи стояли из-за ДТП (ВИДЕО)

5 августа около 10:40 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московский, 90.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser", нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем "Skoda".
В результате ДТП никто не пострадал.
Авария произошла на трамвайных путях, поэтому на время оформления ДТП электротранспорт не курсировал.
На водителя авто "Toyota" патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Постепенно температура растет, но облака продолжают оккупировать небо. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
влажн.:
давл.:
ветер: