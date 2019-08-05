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05.08.2019  15:19   

На Московском проспекте трамваи стояли из-за ДТП (ВИДЕО)

5 августа около 10:40 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московский, 90.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser", нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем "Skoda".

В результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла на трамвайных путях, поэтому на время оформления ДТП электротранспорт не курсировал.

На водителя авто "Toyota" патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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