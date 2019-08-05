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05.08.2019  17:02   

В районе Центрального рынка – тройное ДТП с пострадавшим (ВИДЕО)

Авария произошла 5 августа около 9:00 на перекрестке ул. Пискуновской и пер. Пискуновском, 7.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Hyundai, Ford и Audi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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