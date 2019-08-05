05.08.2019 17:46

Наркосбытчик попался на продаже травки

33-летний местный житель реализовывал наркотики во время личной встречи с покупателем.



Наркосбытчик попался на продаже травки



Как сообщает ГУ Нацполиции оперативники Изюма разоблачили наркосбытчика.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленником пакета с наркотическим веществом за 400 гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.