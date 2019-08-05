05.08.2019 17:46
Наркосбытчик попался на продаже травки
33-летний местный житель реализовывал наркотики во время личной встречи с покупателем.
Наркосбытчик попался на продаже травки
Как сообщает ГУ Нацполиции оперативники Изюма разоблачили наркосбытчика.
Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленником пакета с наркотическим веществом за 400 гривен.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.