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05.08.2019  17:46   

Наркосбытчик попался на продаже травки

33-летний местный житель реализовывал наркотики во время личной встречи с покупателем.


Наркосбытчик попался на продаже травки
Как сообщает ГУ Нацполиции оперативники Изюма разоблачили наркосбытчика. 
 
Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленником пакета с наркотическим веществом за 400 гривен.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков
 
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