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05.08.2019  18:21   

Смертельная скачка: поездка на лошади завершилась трагедией


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в с. Безлюдовка 3 августа около 11:50 на лугу было обнаружено тело 14-летней жительницы поселка Слобожанское Харьковского района.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
Предварительно установлено, что лошади местных жителей паслись на Безлюдовском пастбище.
 
Девочка решила без разрешения напоить коня.
 
Она привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено.
 
Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку по лугу.
 
Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте.
 
Как ранее сообщал NewsRoom, владелица животного заявила, что девочка - 2004 года рождения без ее разрешения взяла копытное и повела его на водопой.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, погибла девочка, харьков, труп
 
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