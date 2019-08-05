05.08.2019 18:21
Смертельная скачка: поездка на лошади завершилась трагедией
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Как сообщает
ГУ Нацполиции, в с. Безлюдовка 3 августа около 11:50 на лугу было обнаружено тело 14-летней жительницы поселка Слобожанское Харьковского района.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Предварительно установлено, что лошади местных жителей паслись на Безлюдовском пастбище.
Девочка решила без разрешения напоить коня.
Она привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено.
Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку по лугу.
Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Как ранее сообщал
NewsRoom, владелица животного заявила, что девочка - 2004 года рождения без ее разрешения взяла копытное и повела его на водопой.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».