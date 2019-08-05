Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: пожилой водитель и его пассажирка погибли, выехав на встречку (ФОТО)
05.08.2019  19:49   

Смертельное ДТП: пожилой водитель и его пассажирка погибли, выехав на встречку (ФОТО)

Трагедия разыгралась под Харьковом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о ДТП на автодороге «Чугуев -Милове» поступило в полицию 5 августа около 09:00.
 
Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2101» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в дальнейшем привело к столкновению с транспортным средством «International».
 
От полученных травм водитель и 42-летняя пассажирка легковушки погибли на месте.
 
52-летний водитель тягача с полуприцепом был доставлен в Чугуевского центральной районной больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.
 
Решается вопрос о квалификации дорожно-транспортного происшествия с Уголовным кодексом Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, чугуев
 
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