05.08.2019 19:49

Смертельное ДТП: пожилой водитель и его пассажирка погибли, выехав на встречку (ФОТО)

Трагедия разыгралась под Харьковом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о ДТП на автодороге «Чугуев -Милове» поступило в полицию 5 августа около 09:00.

Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2101» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в дальнейшем привело к столкновению с транспортным средством «International».

От полученных травм водитель и 42-летняя пассажирка легковушки погибли на месте.

52-летний водитель тягача с полуприцепом был доставлен в Чугуевского центральной районной больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации дорожно-транспортного происшествия с Уголовным кодексом Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.