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05.08.2019  20:33   

ДТП: на Основе - авария с пятью пострадавшими (ФОТО)

Столкновение произошло на Нетеченской набережной.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение об аварии на Нетеченской набережной поступило в полицию 5 августа около 15:30.
 
Выездом на место происшествия полицейские предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» при обгоне допустил столкновение с автомобилем «Toyota Camry» под управлением 33-летнего водителя.
 
Ушибы и ушибы получили водители автомобилей и пассажиры автомобиля «ВАЗ 2110» - мужчина и женщина 26 и 25 лет, а также 8-месячный мальчик. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. После осмотра медиков и оказания первичной помощи взрослые были отпущены домой. Ребенка временно госпитализувалы для наблюдения медиков.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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