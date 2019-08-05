05.08.2019 20:33

ДТП: на Основе - авария с пятью пострадавшими (ФОТО)

Столкновение произошло на Нетеченской набережной.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение об аварии на Нетеченской набережной поступило в полицию 5 августа около 15:30.

Выездом на место происшествия полицейские предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» при обгоне допустил столкновение с автомобилем «Toyota Camry» под управлением 33-летнего водителя.

Ушибы и ушибы получили водители автомобилей и пассажиры автомобиля «ВАЗ 2110» - мужчина и женщина 26 и 25 лет, а также 8-месячный мальчик. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. После осмотра медиков и оказания первичной помощи взрослые были отпущены домой. Ребенка временно госпитализувалы для наблюдения медиков.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.