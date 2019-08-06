Служебный пес нашел наркотики в автобусе (ФОТО)

У пассажира автобуса патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
На посту полиции «Песочин» патрульные остановили для проверки автобус Mercedes Benz.
С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские задействовали служебную собаку, которая своим поведением указала на одного из пассажиров.
В результате проверки патрульные обнаружили у гражданина пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
влажн.:
давл.:
ветер: