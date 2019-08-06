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06.08.2019  08:21   

Служебный пес нашел наркотики в автобусе (ФОТО)

У пассажира автобуса патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.


// Facebook

На посту полиции «Песочин» патрульные остановили для проверки автобус Mercedes Benz.

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские задействовали служебную собаку, которая своим поведением указала на одного из пассажиров.

В результате проверки патрульные обнаружили у гражданина пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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