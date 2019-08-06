На Гагарина ДТП: автомобиль снова снес ограждение (ФОТО)

Фото ДТП очевидцы разместили в соцсетях.
Авария произошла утром 6 августа.
«На проспекте Гагрина Subaru решила, что забор там лишний», – прокомментировали происшествие в Сети.
Официальная информация о ДТП будет позже.
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День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Постепенно температура растет, но облака продолжают оккупировать небо. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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