Главная Новости Криминал и происшествия На Горбатом мосту столкнулись фура и легковушка (ФОТО)
06.08.2019  09:58   

На Горбатом мосту столкнулись фура и легковушка (ФОТО)

Движение транспорта затруднено.


// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 августа.

Фото аварии очевидцы разместили в соцсетях.

Официальная информация будет позже.

Тэги:  дтп, харьков
 
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