На Горбатом мосту столкнулись фура и легковушка (ФОТО)

Движение транспорта затруднено.
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 августа.
Фото аварии очевидцы разместили в соцсетях.
Официальная информация будет позже.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Постепенно температура растет, но облака продолжают оккупировать небо. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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