ДТП в центре: после столкновения с Mersedes пьяного мотоциклиста увезла скорая (ФОТО)

Авария произошла около половині второго ночи 6 августа на ул. Ярослава Мудрого, 37.
Участниками происшествия стали автомобиль Mercedes и мотоцикл Inofec, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя мотоцикла.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
По свидетельствам очевидцев, водитель мотоцикла был пьян.
«Мерс совершал разворот, как вдруг в него на нереальной скорости влетел мот. Тормозной путь был всего 10 м. Экспертиза на алкоголь водителя мотоцикла 1.38, Авто - 0.0», – пишут очевидцы в соцсетях.
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