Нелегал, работавший на СТО, решил спор об отремонтированном автомобиле ножом в живот

Сейчас преступник ожидает суда под стражей
Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №5 и выбрал для 52-летнего гражданина Грузии мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчину подозревают в совершении оконченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что во время конфликта между гражданином Грузии и гражданином Азербайджана, грузин несколько раз ударил своего оппонента ножом в грудь и живот.
Мужчины встретились в одном из гаражных кооперативов в Слободском районе. Харьков. Оба работали на СТО и иногда пользовались услугами друг друга. Спор между ними возникла из-за якобы некачественно отремонтирован автомобиль и надуманный поэтому долг.
Также в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый более чем полгода нелегально находится на территории Украины.
Сейчас 52-летний пострадавший проходит лечение и его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Постепенно температура растет, но облака продолжают оккупировать небо. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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