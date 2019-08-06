06.08.2019 10:41

Нелегал, работавший на СТО, решил спор об отремонтированном автомобиле ножом в живот

Сейчас преступник ожидает суда под стражей



// Facebook

Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №5 и выбрал для 52-летнего гражданина Грузии мера пресечения в виде содержания под стражей.



Мужчину подозревают в совершении оконченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что во время конфликта между гражданином Грузии и гражданином Азербайджана, грузин несколько раз ударил своего оппонента ножом в грудь и живот.



Мужчины встретились в одном из гаражных кооперативов в Слободском районе. Харьков. Оба работали на СТО и иногда пользовались услугами друг друга. Спор между ними возникла из-за якобы некачественно отремонтирован автомобиль и надуманный поэтому долг.



Также в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый более чем полгода нелегально находится на территории Украины.



Сейчас 52-летний пострадавший проходит лечение и его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.