В Харькове горел фитнес-клуб: огонь повредил рядом стоящий автомобиль (ВИДЕО)

Сгорели фасад и, частично, кровля здания.
В Харькове ночью горел фитнес-клуб. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Сигнал о происшествии на улице Гвардейцев-Широнинцев, 39/1 к спасателям поступил от дежурного в 03:17.
«На место выехали шесть отделений на автоцистернах и две автолестницы. К моменту прибытия бойцов пламя охватило 70 квадратных метров внешнего утеплителя. Горела наружная часть здания с первого по третий этаж, частично пострадала кровля», - рассказал помощник начальника областного управления ГСЧС области Игорь Лупандин.
Кроме того, пламя повредило переднюю часть автомобиля Audi, припаркованного рядом. В 03:32 возгорание полностью локализовали. В данный момент эксперты устанавливают причину произошедшего.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Постепенно температура растет, но облака продолжают оккупировать небо. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажн.:
давл.:
ветер: