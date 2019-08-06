06.08.2019 11:11

В Харькове горел фитнес-клуб: огонь повредил рядом стоящий автомобиль (ВИДЕО)

Сгорели фасад и, частично, кровля здания.



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В Харькове ночью горел фитнес-клуб. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Сигнал о происшествии на улице Гвардейцев-Широнинцев, 39/1 к спасателям поступил от дежурного в 03:17.

«На место выехали шесть отделений на автоцистернах и две автолестницы. К моменту прибытия бойцов пламя охватило 70 квадратных метров внешнего утеплителя. Горела наружная часть здания с первого по третий этаж, частично пострадала кровля», - рассказал помощник начальника областного управления ГСЧС области Игорь Лупандин.

Кроме того, пламя повредило переднюю часть автомобиля Audi, припаркованного рядом. В 03:32 возгорание полностью локализовали. В данный момент эксперты устанавливают причину произошедшего.