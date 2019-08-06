06.08.2019 12:02

Суд арестовал водителя фуры, который стал участником смертельной аварии под Харьковом (ФОТО)

В результате ДТП погибли три человека. Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.



://hk.npu.gov.ua

Напомним, что авария произошла 3 августа около 17:00 в городе Люботине.

50-летний водитель грузовика «Renault» не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 2112». Водитель легковушки применил торможение, однако избежать столкновения транспортных средств не удалось. От полученных травм 56-летний водитель и двое пассажиров легковушки - 22-летний мужчина с 21-летней женой погибли на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель грузовика был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.