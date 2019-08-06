06.08.2019 12:46

Прокуратура утвердила обвинение злоумышленнику, который ради «ценностей» из сельской хаты забил топором 82-летнюю бабушку (ВИДЕО)

Прокуратура области направила в Харьковский районный суд области обвинительный акт в отношении 45-летнего неоднократно судимого мужчину, жестоко расправился с 82-летней женщиной.



// facebook

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, в марте этого года обвиняемый проник в частный дом в одном из сел Коломакского района области. Он хотел обокрасть дом, однако злоумышленника заметила летняя хозяйка дома.

Вор набросился на нежелательного свидетеля с топором и несколько раз ударил женщину обухом по голове. Тело он спрятал под диван, а сам спокойно продолжил обыскивать дом на предмет материальных ценностей.

Однако и на этот раз ему не удалось довести задуманное до конца: в дом пришел родственник погибшей женщины, который хотел навестить старушку. Злоумышленник пытался расправиться и с ним, опять же - с помощью топора. Однако мужчине удалось отбиться. Нападающий с места происшествия скрылся.

Задержали дерзкого убийцу в тот же день в поезде, следовавшем в Харьков. За совершение преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины (убийство из корыстных побуждений, покушение на убийство, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство с целью скрыть преступление и разбой, соединенный с применением тяжелых телесных повреждений) обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.