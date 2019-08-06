06.08.2019 13:41

На Салтовке копы перехватили грузовик с незаконно добытой древесиной (ФОТО)

Груженый КАМАЗ двигался по Академика Павлова.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 августа около 18:00 в дежурную часть Киевского отдела поступило информация о том, что по улице Академика Павлова сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль КАМАЗ, водитель которого перевозил срубленные деревья без разрешительных документов.

С целью проверки указанного сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранители обнаружили 48-летнего водителя, у которого отсутствовали разрешительные документы.

Указанное транспортное средство с древесиной изъято с места происшествия и направлено в Киевский отдела полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Происхождение породы и сумма материального ущерба устанавливается.