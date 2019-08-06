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06.08.2019  13:41   

На Салтовке копы перехватили грузовик с незаконно добытой древесиной (ФОТО)

Груженый КАМАЗ двигался по Академика Павлова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 августа около 18:00 в дежурную часть Киевского отдела поступило информация о том, что по улице Академика Павлова сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль КАМАЗ, водитель которого перевозил срубленные деревья без разрешительных документов.
 
С целью проверки указанного сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
Правоохранители обнаружили 48-летнего водителя, у которого отсутствовали разрешительные документы.
 
Указанное транспортное средство с древесиной изъято с места происшествия и направлено в Киевский отдела полиции.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Происхождение породы и сумма материального ущерба устанавливается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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