06.08.2019 14:44

Смертельное ДТП: погубивший пассажира водитель арестован (ФОТО)

Шофер ночью врезался в дерево.



Смертельное ДТП: погубивший пассажира водитель арестован (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, Киевский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на 2 месяца.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа около 2:50 в Изюмском районе. 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил наезд на дерево. 29-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.