Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: погубивший пассажира водитель арестован (ФОТО)
06.08.2019  14:44   

Смертельное ДТП: погубивший пассажира водитель арестован (ФОТО)

Шофер ночью врезался в дерево.


Смертельное ДТП: погубивший пассажира водитель арестован (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, Киевский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на 2 месяца.
 
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа около 2:50 в Изюмском районе. 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил наезд на дерево. 29-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил.
 
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Криминал и происшествия Сообщили кузену и покончили с собой: двойное самоубийство под Харьковом 06.08 Криминал и происшествия Суд арестовал водителя фуры, который стал участником смертельной аварии под Харьковом (ФОТО) 05.08 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: пожилой водитель и его пассажирка погибли, выехав на встречку (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове горел фитнес-клуб: огонь повредил рядом стоящий автомобиль. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 