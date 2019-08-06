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06.08.2019  15:18   

Сообщили кузену и покончили с собой: двойное самоубийство под Харьковом

Родные братья повесились в хозпостройке.


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Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, информация о том, что в поселке Екатериновка Великобурлукского района в сарае во дворе домовладения 61-летний мужчина обнаружил повешенными своих братьев, поступило в полицию 3 августа.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
Правоохранители установили, что накануне трагедии 59-летний житель села узнал о онкологическое заболевание и решил покончить жизнь самоубийством.
 
Мужчина сообщил об этом своему 63-летнему брату. Родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тоже решил покончить с собой.
 
Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
 
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, кузен-заявитель, нашедший около полудня погибших, добавил, что за два часа до страшной находки в хозпостройке общался с братьми, и те сказали, что намерены свести счеты с жизнью.
 
 
 
Тэги:  смерть, самоубийство, харьков, повесились братья
 
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