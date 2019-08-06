Сообщили кузену и покончили с собой: двойное самоубийство под Харьковом

06.08.2019 15:18

Родные братья повесились в хозпостройке.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, информация о том, что в поселке Екатериновка Великобурлукского района в сарае во дворе домовладения 61-летний мужчина обнаружил повешенными своих братьев, поступило в полицию 3 августа.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранители установили, что накануне трагедии 59-летний житель села узнал о онкологическое заболевание и решил покончить жизнь самоубийством.

Мужчина сообщил об этом своему 63-летнему брату. Родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тоже решил покончить с собой.

Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».