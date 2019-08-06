06.08.2019 15:50

Смерть девочки на лугу: новая информация от полиции

Харьковские следователи установили и допросили свидетелей трагического события с несовершеннолетней девушкой



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Как сообщает ГУ Нацполиции, на место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство отдела полиции. С целью всестороннего, полного и беспристрастного установления и исследования всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего, сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Как указали очевидицы трагедии, в тот день девушка вместе со своими двумя подругами 14 и 15 лет, с которыми неоднократно приезжала к частному хозяйства, взяли трех лошадей, чтобы отвести их через пастбище на водопой.

Вернувшись, девушки взяли трех других животных, с которыми также пошли к реке. Во время прогулки одна из кобыл пустилась галопом. Чтобы другое животное не убежала, девушка обвязала талию чомбуром, конец которого был закреплен на коне. Когда животное понеслась, девушка не смогла ее удержать, в результате чего лошадь протянул привязанную к себе человека щелочью. Через некоторое время животное удалось остановить и отвязать девушку, но она скончалась до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Как сообщили в следственном управлении ГУНП в Харьковской области, в настоящее время проведен ряд следственных и розыскных действий, в установленном законом порядке получено постановление суда на проведение судебно-медицинской экспертизы. По заключению судебных медиков, предварительно причиной смерти несовершеннолетнего стала закрытая черепно-мозговая травма.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.