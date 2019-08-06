Авто-леди «под шофе» едва не погубила целую семью харьковчан (ВИДЕО)

Муж, жена и двое маленьких детей чудом выжили в аварии, которую спровоцировала пьяная курортница.
Как сообщают в фейсбук-группе случай произошел 22 июля этого года в поселке Стрелковое на Херсонщине.
«Харьковчане - муж с женой, мальчик 8 лет и 3-летняя девочка ехали на своем авто ВАЗ 2110 по песчаной дороге со скоростью 40 км/ч в сторону горячего источника.
Внезапно навстречу им из-за поворота на большой скорости вылетела «Kia Cerato» на днепропетровских номерах», - говорится в сообщении.
Уходя от лобового столкновения, харьковчанин вывернул руль вправо и уступил дорогу, но иномарка не вписалась в отведенное пространство и врезалась в ВАЗ. Как позже оказалось, за рулем Kia была пьяная жительница г. Синельниково, Днепропетровской области.
Дамочка пыталась откупиться от пострадавших, предложив им некую сумму денег.
В итоге на место происшествия вызвали полицию и «скорую». Харьковчанку и ее двоих детей госпитализировали в больницу города Геническа.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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