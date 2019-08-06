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06.08.2019  16:21   

Авто-леди «под шофе» едва не погубила целую семью харьковчан (ВИДЕО)

Муж, жена и двое маленьких детей чудом выжили в аварии, которую спровоцировала пьяная курортница.


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Как сообщают в фейсбук-группе случай произошел 22 июля этого года в поселке Стрелковое на Херсонщине.

«Харьковчане - муж с женой, мальчик 8 лет и 3-летняя девочка ехали на  своем авто ВАЗ 2110 по песчаной дороге со скоростью 40 км/ч в сторону горячего источника.

Внезапно навстречу им из-за поворота на большой скорости вылетела «Kia Cerato» на днепропетровских номерах», - говорится в сообщении.

Уходя от лобового столкновения, харьковчанин вывернул руль вправо и уступил дорогу,  но иномарка не вписалась в отведенное пространство и врезалась в ВАЗ. Как позже оказалось, за рулем Kia была пьяная жительница г. Синельниково, Днепропетровской области.

Дамочка пыталась откупиться от пострадавших, предложив им некую сумму денег.

В итоге на место происшествия вызвали полицию и «скорую». Харьковчанку и ее двоих детей госпитализировали в больницу города Геническа.

Источник:   Жить в Харькове
 Тэги:  дтп, авария, харьков, курорт, алкоголь, руль
 
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