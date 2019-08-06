06.08.2019 16:49

Самоубийство пенсионера: новая информация полиции (ФОТО)

Пожилой мужчина застрелился из обреза.



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Как сообщли в пресс-службе ГУ Нацполиции, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели пожилого мужчины на Харьковщине.

По предварительным данным, 72-летний гражданин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из обреза охотничьего ружья.

4 августа около 05:00 жительница поселка Сахновщина обнаружила в комнате домовладения тело своего мужа с ранением в области головы.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следоваителем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».