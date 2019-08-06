06.08.2019 19:16

Добыча черных лесорубов: еще один грузовик не ушел от копов

Полицей задержан КАМАЗ с нелегальной древесиной.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 августа в 21:30 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль «КАМАЗ», водитель которого перевозил срубленные деревья породы тополя без разрешительных документов.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции.

По прибытию полицейские обнаружили 41-летнего водителя грузовика, у которого отсутствовали разрешительные документы.

Транспортное средство с древесиной был изъят и помещен на территорию районного подразделения полиции.

Следственным Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.