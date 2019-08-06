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06.08.2019  19:16   

Добыча черных лесорубов: еще один грузовик не ушел от копов

Полицей задержан КАМАЗ с нелегальной древесиной.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 августа в 21:30 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль «КАМАЗ», водитель которого перевозил срубленные деревья породы тополя без разрешительных документов.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции.
 
По прибытию полицейские обнаружили 41-летнего водителя грузовика, у которого отсутствовали разрешительные документы.
 
Транспортное средство с древесиной был изъят и помещен на территорию районного подразделения полиции.
 
Следственным Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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