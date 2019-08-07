07.08.2019 08:50

Артиллерийский снаряд нашли на стройке на Новых Домах

Пиротехники ГСЧС изъяли взрывоопасный предмет.



// ГСЧС

6 августа в ходе строительных работ по проспекту Григоренко, 2Ж в Немышлянском районе Харькова был найден артснаряд диаметром 122 мм.

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области провела мероприятие по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны на специально отведенном месте, а также провели обследование территории, прилегающей к месту находки.