07.08.2019 09:09

Парализованного мужчину спасли из горящей квартиры (ФОТО)

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.



// ГСЧС

Пожар на первом этаже девятиэтажки по ул. Зубарева, 32. произошел днем 6 августа.

При бывшие на место спасатели обнаружили, что горел диван на площади 5 кв.м. В задымленной комнате находился 37-летнего житель, который был парализован. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Также были эвакуированы пять человек с верхних этажей.



Пожар был пожтушен в течение часа. Его причина - неосторожное обращение с огнем.