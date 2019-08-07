Парализованного мужчину спасли из горящей квартиры (ФОТО)

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Пожар на первом этаже девятиэтажки по ул. Зубарева, 32. произошел днем 6 августа.
При бывшие на место спасатели обнаружили, что горел диван на площади 5 кв.м. В задымленной комнате находился 37-летнего житель, который был парализован. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Также были эвакуированы пять человек с верхних этажей.
Пожар был пожтушен в течение часа. Его причина - неосторожное обращение с огнем.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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