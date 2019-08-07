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07.08.2019  09:09   

Парализованного мужчину спасли из горящей квартиры (ФОТО)

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.


// ГСЧС

Пожар на первом этаже девятиэтажки по ул. Зубарева, 32. произошел днем 6 августа.

При бывшие на место спасатели обнаружили, что горел диван на площади 5 кв.м. В задымленной комнате находился 37-летнего житель, который был парализован. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Также были эвакуированы пять человек с верхних этажей.

Пожар был пожтушен в течение часа. Его причина - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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