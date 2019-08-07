Женщина задохнулась дымом в собственном доме (ФОТО)

В селе Тарановка Змиевского района во время пожара погибла 46-летняя женщина.
Пожар произошел около половины пятого утра 7 августа в частном жилом доме на ул. Широнинцев.
Прибівшие на тушение пожара спасатели увидели, пламенем охвачена комната дома. Площадь пожара составляла около 15 кв.м.
Пожарные пошли в разведку и обнаружили неподалеку входной двери бездыханное тело женщины 1973 года рождения. Все помещения были сильно закопченные.
Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и уже в 05:10 локализовали огонь. В 7:59 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина его возникновения устанавливается.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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