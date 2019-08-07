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07.08.2019  10:28   

Женщина задохнулась дымом в собственном доме (ФОТО)

В селе Тарановка Змиевского района во время пожара погибла 46-летняя женщина.


// ГСЧС

Пожар произошел около половины пятого утра 7 августа в частном жилом доме на ул. Широнинцев.

Прибівшие на тушение пожара спасатели увидели, пламенем охвачена комната дома. Площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Пожарные пошли в разведку и обнаружили неподалеку входной двери бездыханное тело женщины 1973 года рождения. Все помещения были сильно закопченные.

Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и уже в 05:10 локализовали огонь. В 7:59 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС\
 Тэги:  пожар, харьков
 
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