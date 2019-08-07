07.08.2019 10:13

Пьяный велосипедист погиб под колесами фуры (ФОТО)

Авария произошла в Первомайском районе области 6 августа около 17:00 на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград.



// Нацполиция

Правоохранители установили, что автомобиль «Рено-Премиум» со специализированным полуприцепом под управлением 29-летнего водителя двигался со стороны Первомайска в сторону пгт Краснопавловка.

В районе села Беляевка грузовик совершил наезд 69-летнего мужчину, который ехал на велосипеде в попутном направлении по левой полосе движения и пытался повернуть направо.



В результате столкновения велосипедист погиб на месте происшествия. Водитель «Рено» находился за рулем в трезвом состоянии. Предварительно, велосипедист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Обстоятельства и свидетели ДТП устанавливаются.