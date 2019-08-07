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07.08.2019  10:13   

Пьяный велосипедист погиб под колесами фуры (ФОТО)

Авария произошла в Первомайском районе области 6 августа около 17:00 на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград.


// Нацполиция

Правоохранители установили, что автомобиль «Рено-Премиум» со специализированным полуприцепом под управлением 29-летнего водителя двигался со стороны Первомайска в сторону пгт Краснопавловка.

В районе села Беляевка грузовик совершил наезд 69-летнего мужчину, который ехал на велосипеде в попутном направлении по левой полосе движения и пытался повернуть направо.

В результате столкновения велосипедист погиб на месте происшествия. Водитель «Рено» находился за рулем в трезвом состоянии. Предварительно, велосипедист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Обстоятельства и свидетели ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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