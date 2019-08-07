07.08.2019 11:35

Вспыхнувший «Chevrolet» едва не спалив припаркованный рядом «Hyundai» (ВИДЕО)

Спасатели ликвидировали очередное возгорание авто на стихийных парковках у жилых домов.



://youtu.be

7 августа в 01:41 на линию «101» поступило сообщение о том, что во дворе на улице Героев Труда, 12б, горит легковой автомобиль «Chevrolet». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в автомобиле горит моторный отсек. Также под воздействием высокой температуры пострадал рядом стоявший автомобиль «Hyundai». Там оплавились пластиковые части правого крыла и бокового зеркала.

Бойцы ГСЧС полностью потушили пожар в 01:55. Рассматриваются две возможные причины пожара - техническая неполадка и поджог.