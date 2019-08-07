Вспыхнувший «Chevrolet» едва не спалив припаркованный рядом «Hyundai» (ВИДЕО)

Спасатели ликвидировали очередное возгорание авто на стихийных парковках у жилых домов.
7 августа в 01:41 на линию «101» поступило сообщение о том, что во дворе на улице Героев Труда, 12б, горит легковой автомобиль «Chevrolet». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей стало известно, что в автомобиле горит моторный отсек. Также под воздействием высокой температуры пострадал рядом стоявший автомобиль «Hyundai». Там оплавились пластиковые части правого крыла и бокового зеркала.
Бойцы ГСЧС полностью потушили пожар в 01:55. Рассматриваются две возможные причины пожара - техническая неполадка и поджог.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: