Двух оперуполномоченных Слободского отдела полиции будут судить за получение взятки от драг-дилера (ФОТО)

ГБР направило в суд дело по подозрению харьковских полицейских во взяточничестве.
Подозреваемые - двое оперуполномоченных Слободского райотдела. Если вину правоохранителей докажут в суде, им грозит до восьми лет заключения.
О передаче обвинительного акта в суд сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований .
В деле фигурируют двое оперуполномоченных Слободского отдела полиции Харькова. Их подозревают в получении взятки в 7 тыс. долл.
«Правоохранители требовали деньги от одного из родственников мужчины, подозреваемого в совершении уголовного преступления в сфере оборота наркотических средств, - приводят в ГБР версию следствия. - За денежное вознаграждение оперуполномоченные обещали повлиять на следователя Слободского отдела полиции и таким образом не привлекать харьковчанина к уголовной ответственности ».
Обвинительный акт составлен по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). Если вину правоохранителей докажут в суде, обоим грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранителей задержали в Харькове в конце марта - как рассказывали тогда в бюро, после получения взятки.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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