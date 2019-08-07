Главная Новости Криминал и происшествия Двух оперуполномоченных Слободского отдела полиции будут судить за получение взятки от драг-дилера (ФОТО)
07.08.2019  13:13   

Двух оперуполномоченных Слободского отдела полиции будут судить за получение взятки от драг-дилера (ФОТО)

ГБР направило в суд дело по подозрению харьковских полицейских во взяточничестве.


://dbr.gov.ua

Подозреваемые - двое оперуполномоченных Слободского райотдела. Если вину правоохранителей докажут в суде, им грозит до восьми лет заключения.

О передаче обвинительного акта в суд сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований .

В деле фигурируют двое оперуполномоченных Слободского отдела полиции Харькова. Их подозревают в получении взятки в 7 тыс. долл.

«Правоохранители требовали деньги от одного из родственников мужчины, подозреваемого в совершении уголовного преступления в сфере оборота наркотических средств, - приводят в ГБР версию следствия. - За денежное вознаграждение оперуполномоченные обещали повлиять на следователя Слободского отдела полиции и таким образом не привлекать харьковчанина к уголовной ответственности ».

Обвинительный акт составлен по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). Если вину правоохранителей докажут в суде, обоим грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранителей задержали  в Харькове в конце марта - как рассказывали тогда в бюро, после получения взятки.

 

 

Источник:   ГБР
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, взятка, следствие
 
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