07.08.2019 13:19

Смертельное ДТП - пешеход погиб из-за необдуманного решения владельца авто

Вынесен приговор пьяному хозяину, который разрешил вести машину человеку, который не имел права это делать.



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Барвенковский районный суд вынес приговор мужчине, принявшего неверное решение.

Согласно проведнному расследованию, вечером 18 апреля 2019 обвиняемый владелец автомобиля Chevrolet Aveo, будучи пьяным, передал другому лицу, которое не имело водительских прав, ключи от машины и свидетельство о ее регистрации.

Последний во время движения по улице Соборной в городе Барвенково нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода, который затем скончался в районной больнице.

Суд признал мужчину, который передал авто водителю, который не имел права управления, виновным в совершении преступления по ст. 287 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 5,1 тыс. грн.