07.08.2019 15:19
Ночное похищение телефона у пьяных дружков: приговор вынесен
Захмелевшая женщина соблазнилась гаджетом.
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Четверка любителей алкоголя собралась для возлияний оклоо двух часов дня 17 июня 2019 года.
Обвиняемая, уроженка Днепропетровской области (г. Павлоград) пришла в гости к своим двум знакомым, к коим позднее присоединился еще один мужчина.
Примерно в час ночи 18.06.2019, когда захмелевшие один из хозяев и опаздавший событульник спали, а другой хозяин вышел из дома, наша "героиня" заметила на столе в кухне мобильный телефон припоздавшего гостя и решила его украсть, что и совершила.
Украв гаджет стоимостью около 870 грн., женщина попросила своего знакомого продать его, что он сделал - девайс у него купил его родственник из г. Славянска за 500 грн.
В суде женшина вину признала и раскаялась.
Суд вынес приговор, оштрафовать на 850 грн., оплатить эксперта - 471 грн. и отдать телефон.