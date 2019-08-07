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07.08.2019  15:19   

Ночное похищение телефона у пьяных дружков: приговор вынесен

Захмелевшая женщина соблазнилась гаджетом.


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Барвенковский районный суд вынес приговор воровке "под шофе".
 
Четверка любителей алкоголя собралась для возлияний оклоо двух часов дня 17 июня 2019 года.
 
Обвиняемая, уроженка Днепропетровской области (г. Павлоград) пришла в гости к своим двум знакомым, к коим позднее присоединился еще один мужчина.
 
Примерно в час ночи 18.06.2019, когда захмелевшие один из хозяев и опаздавший событульник спали, а другой хозяин вышел из дома, наша "героиня" заметила на столе в кухне мобильный телефон припоздавшего гостя и решила его украсть, что и совершила.
 
Украв гаджет стоимостью около 870 грн., женщина попросила своего знакомого продать его, что он сделал - девайс у него купил его родственник из г. Славянска за 500 грн.
 
В суде женшина вину признала и раскаялась.
 
Суд вынес приговор, оштрафовать на 850 грн., оплатить эксперта - 471 грн. и отдать телефон.  
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  пожар, хтз, харьков
 
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