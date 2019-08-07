На ХТЗ горит дом (ВИДЕО)

Как сообщают соцсети, огонь полыхает в районе Высоковольтной.
Как сообщают социальные сети, в районе Высоковольтной горит дом.
Очевидцы выложили в сеть и видео пожара.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: