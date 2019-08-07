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07.08.2019  14:12   

На ХТЗ горит дом (ВИДЕО)

Как сообщают соцсети, огонь полыхает в районе Высоковольтной.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, в районе Высоковольтной горит дом.

Очевидцы выложили в сеть и видео пожара.

 

Тэги:  пожар, хтз, харьков
 
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