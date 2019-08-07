07.08.2019 14:34

Квартет-ДТП в Жихаре с фурой: есть пострадавший (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием четырех автомобилей.



// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 10:30 на Симферопольском шоссе.



Предварительно установлено, что на автодороге столкнулись автомобили «Daewoo» и «LADA Kalina».

От удара автомобиль «Daewoo» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком «DAF».



В результате аварии переломы получил 26-летний водитель «Daewoo». Он доставлен в больницу.



Кроме того, механические повреждения получил еще один автомобиль «Daewoo».



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, во вторник, 6 августа,Ю произошло два ДТП с фурами. Около десяти часов утра на Горбатом мосту (на перекрестке ул. Шевченко и ул. Фейербаха) столкнулись грузовик Daf и легковой автомобиль Mitsubishi. По предварительной информации, правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, нарушил водитель автомобиля Daf. К счастью, оба ДТП обошлись без пострадавших. Около полудня 6 августа на ул. Вернадского, 2 автомобиль МАЗ допустил столкновение с автомобилем KIA.



А вечером субботы, 3 августа, на окружной между Люботином и Коротичем произошло ДТП с легковушкой и фурой, в котором погибли три человека. Как предварительно установили правоохранители, 50-летний водитель грузовика «Renault» не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2112. Водитель легковушки применил торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 56-летний водитель и двое пассажиров легковушки – 22-летний мужчина с 21-летней женой – погибли на месте. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Киевский районный суд Харькова избрал водителю фуры меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.