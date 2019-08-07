Еще один автомобиль с нелегальной древесиной остановили в области

В Изюмском районе полицейские остановили автомобиль с древесиной.
Инцидент произошел 6 августа в вечернее время. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль марки «Chevrolet» с прицепом. Во время проверки данного автомобиля правоохранители обнаружили, что 49-летний водитель перевозит распиленные стволы деревьев в прицепе без разрешительных документов.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Происхождение породы и сумма материального ущерба устанавливается.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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