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07.08.2019  15:01   

Еще один автомобиль с нелегальной древесиной остановили в области

В Изюмском районе полицейские остановили автомобиль с древесиной.


// Нацполиция

Инцидент произошел 6 августа в вечернее время. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль марки «Chevrolet» с прицепом. Во время проверки данного автомобиля правоохранители обнаружили, что 49-летний водитель перевозит распиленные стволы деревьев в прицепе без разрешительных документов.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Происхождение породы и сумма материального ущерба устанавливается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  незаконная вырубка, полиция, харьков
 
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