07.08.2019 15:01

Еще один автомобиль с нелегальной древесиной остановили в области

В Изюмском районе полицейские остановили автомобиль с древесиной.



// Нацполиция

Инцидент произошел 6 августа в вечернее время. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль марки «Chevrolet» с прицепом. Во время проверки данного автомобиля правоохранители обнаружили, что 49-летний водитель перевозит распиленные стволы деревьев в прицепе без разрешительных документов.



Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Происхождение породы и сумма материального ущерба устанавливается.



