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07.08.2019  15:47   

Взрывчатку ищут в метро, аэропорту, на вокзалах и автостанциях Харькова

Правоохранители проверяют информацию о заминировании 17 объектов в Харькове


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7 августа около 13:30 на на электронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

Кроме прочих, «минированы» станции метро «Исторический музей», «Спортивная», «Университет», железнодорожнфые вокзалы и станции Харьков-Пассажирский, Левада, Основа, Харьков-Балашовский, автостанции №1 и №6, здание горсовета, аэропорт.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Осмотр помещений и прилегающей территории продолжается.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, полиция, харьков
 
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