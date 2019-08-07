07.08.2019 15:47

Взрывчатку ищут в метро, аэропорту, на вокзалах и автостанциях Харькова

Правоохранители проверяют информацию о заминировании 17 объектов в Харькове



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7 августа около 13:30 на на электронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

Кроме прочих, «минированы» станции метро «Исторический музей», «Спортивная», «Университет», железнодорожнфые вокзалы и станции Харьков-Пассажирский, Левада, Основа, Харьков-Балашовский, автостанции №1 и №6, здание горсовета, аэропорт.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.



Осмотр помещений и прилегающей территории продолжается.

