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07.08.2019  17:01   

Рыбак-браконьер дорого заплатит за улов

В Боровском районе нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству более 2 тысячи гривен.


// khr.darg.gov.ua

7 августа около десяти часов утра рыбоохранный патруль обнаружил нарушителя на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Подлиман Боровского района.

Мужчина осуществлял вылов рыбы запрещенным орудием лова - лесковой сеткой. Он успел наловить 3 кг рыбы Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 2 567,00 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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