Рыбак-браконьер дорого заплатит за улов

В Боровском районе нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству более 2 тысячи гривен.
7 августа около десяти часов утра рыбоохранный патруль обнаружил нарушителя на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Подлиман Боровского района.
Мужчина осуществлял вылов рыбы запрещенным орудием лова - лесковой сеткой. Он успел наловить 3 кг рыбы Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 2 567,00 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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