Главная Новости Криминал и происшествия В лес – с бензопилой: рачительного хозяина остановили правоохранители (ФОТО)
08.08.2019  09:27   

В лес – с бензопилой: рачительного хозяина остановили правоохранители (ФОТО)

В Боровском районе полицейские обнаружили незаконную порубку леса.


// Нацполиция

39-летнего правонарушителя, занимавшегося незаконной вырубкой деревьев, задержали вблизи пгт Боровая 6 августа в ходе проведения совместного рейда сотрудниками районного отделения полиции с государственной лесной охраной Боровского лесничества.

Работники следственно-оперативной группы задокументировали факт совершения преступления.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли заготовленные для вывоза 7 стволов сосны длиной около 12 метров.

Никаких разрешительных документов мужчина не предоставил.

Следователм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сумма нанесенного лесничеству материальный ущерб устанавливается следствием.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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