В лес – с бензопилой: рачительного хозяина остановили правоохранители (ФОТО)

В Боровском районе полицейские обнаружили незаконную порубку леса.
39-летнего правонарушителя, занимавшегося незаконной вырубкой деревьев, задержали вблизи пгт Боровая 6 августа в ходе проведения совместного рейда сотрудниками районного отделения полиции с государственной лесной охраной Боровского лесничества.
Работники следственно-оперативной группы задокументировали факт совершения преступления.
В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли заготовленные для вывоза 7 стволов сосны длиной около 12 метров.
Никаких разрешительных документов мужчина не предоставил.
Следователм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сумма нанесенного лесничеству материальный ущерб устанавливается следствием.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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